Bundesentwicklungsminister Müller hat den Stand der Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz in Glasgow als unzureichend kritisiert.

Mit den sich abzeichnenden Beschlüssen lasse sich das 1,5 Grad-Ziel nicht erreichen, sagte der CSU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch die Angebote zur Unterstützung der Entwicklungsländer seien nicht genug. Müller verwies darauf, dass sie die Hauptlast der Erderwärmung trügen, während die Industrie- und Schwellenländer die Hauptverursacher seien.



Die Weltklimakonferenz in Glasgow geht am Montag in die zweite Woche. Zur Halbzeit haben verschiedene Umweltorganisationen für heute Nachmittag zu einer Großdemonstration aufgerufen. Die Polizei rechnet mit bis zu 50.000 Menschen.

