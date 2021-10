Mit Appellen zu mehr Klimaschutz und eindringlichen Warnungen vor den fatalen Folgen der Erderhitzung hat die Weltklimakonferenz in Glasgow begonnen.

Die UNO-Klimachefin Espinosa sagte vor Vertreterinnen und Vertretern aus fast 200 Ländern, man stehe an einem Wendepunkt der Geschichte. Entweder würden die Emissionen schnell reduziert, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Oder man akzeptiere, dass die Menschheit einer düsteren Zukunft entgegenblicke. Bundesumweltministerin Schulze forderte eine neue Phase der Zusammenarbeit. Jetzt müsse es darum gehen, die Klimaziele umzusetzen. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2100 mit einem Plus von 2,7 Grad Celsius zu rechnen ist. Papst Franziskus verlangte in einem Aufruf an die Teilnehmerstaaten, vor allem künftigen Generationen Hoffnung zu geben. Die Kinder hätten das Ausmaß der Klimakrise verstanden, betonte er.



Die Konferenz wird von Protesten zahlreicher Umweltschutzorganisationen begleitet. Die deutsche Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer kritisierte, keiner der reichen Industriestaaten halte bisher seine Klima-Zusagen ein. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg verteidigte auch radikalere Protestformen. Demonstrationen wird es auch morgen geben, wenn die Staats- und Regierungschefs an dem Treffen teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.