Der Präsident der Ende des Monats beginnenden Weltklimakonferenz im britischen Glasgow, Sharma, rechnet mit schwierigen Verhandlungen.

2015 hätten sich die Staaten in Paris lediglich auf ein Rahmenabkommen verständigt, sagte Sharma der britischen Zeitung The Guardian. Viele Details seien damals offen gelassen worden, die nun in Glasgow konkretisiert werden müssten. Es sei so, als ob man in einer Prüfung am Ende bei den schwierigsten Fragen angekommen sei und für die Beantwortung nur noch sehr wenig Zeit zur Verfügung habe.



Nach Einschätzung der Vereinten Nationen reichen die bisherigen getroffenen Maßnahmen bei weitem nicht aus, um das in Paris vereinbarte 1,5-Grad Ziel zu erreichen.

