Eine Woche vor der Weltklimakonferenz in Glasgow hat der Vorsitzende der Internationalen Energieagentur, Birol, Deutschland zu einem stärkeren außenpolitischen Engagement für den Klimaschutz aufgerufen.

Er fände es gut, wenn Deutschland aktiver werde, um vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika mehr Momentum für den Klimaschutz zu schaffen, sagte Birol der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". So hoffe er, dass der nächste deutsche Außenminister das Thema bei Treffen mit Amtskollegen ansprechen werde.



Der Präsident der Weltklimakonferenz in Glasgow, Sharma, erwartet bei dem Treffen schwierige Verhandlungen. 2015 hätten sich die Staaten in Paris lediglich auf ein Rahmenabkommen verständigt, sagte Sharma der britischen Zeitung The Guardian. Viele Details seien damals offen gelassen worden, die nun in Glasgow konkretisiert werden müssten. Es sei so, als ob man in einer Prüfung am Ende bei den schwierigsten Fragen angekommen sei und für die Beantwortung nur noch sehr wenig Zeit zur Verfügung habe.



Nach Einschätzung der Vereinten Nationen reichen die bisher getroffenen Maßnahmen bei weitem nicht aus, um das in Paris vereinbarte 1,5-Grad Ziel zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.