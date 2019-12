Weltklimakonferenz in Madrid

Angesichts der als enttäuschend bewerteten Ergebnisse der UNO-Klimakonferenz fordert der Klimaforscher Latif eine Allianz der Willigen.

Die Europäische Union habe mit ihren Plänen zur Klimaneutralität eine große Verantwortung auf sich genommen und sollte sich nun Partner suchen, um sie umzusetzen, sagte der Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in der "Frankfurter Rundschau". Er nannte unter anderem China und Nordafrika. Wenn sich an den Klimaschutz geknüpfte ökonomische Hoffnungen erfüllten, würden sich auch die Blockierer wieder öffnen, meinte Latif.



Die deutsche Klimaaktivistin Neubauer kritisierte das Agieren Deutschlands und der EU auf der Konferenz. Sie hätten beweisen müssen, dass sie den Klimaschutz trotz aller Schwierigkeiten voranbringen.



Die rund 200 Teilnehmerstaaten hatten sich in Madrid nur auf einen Minimalkompromiss verständigt.