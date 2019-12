Weltklimakonferenz in Madrid

UNO-Generalsekretär Guterres hat die Weltgemeinschaft zu deutlich mehr Maßnahmen gegen die Erderwärmung aufgerufen. Guterres sagte bei der Eröffnung der Weltklimakonferenz in Madrid, wenn die Menschen nicht sehr bald ihre Art zu leben änderten, sei das Leben an sich gefährdet. Die neue EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte verstärkte Anstrengungen Europas im Kampf gegen die Erderwärmung an.

Guterres sagte, die Weltgemeinschaft müsse zeigen, dass sie den politischen Willen habe, etwas zu tun - und zwar heute, nicht morgen. Es gebe die notwendigen Werkzeuge, die Wissenschaft und die Ressourcen dafür. Weniger zu tun, wäre ein Verrat an der gesamten menschlichen Familie und an allen kommenden Generationen, betonte Guterres. Die einzige Lösung zur Bekämpfung des Klimawandels seien schnelle und gemeinsame Maßnahmen von allen - den Regierungen, Regionen, Städten, Unternehmen und der Zivilgesellschaft.

Von der Leyen kündigt EU-Umweltgesetz an

Von der Leyen sagte, wenn die Europäische Union wie angestrebt bis 2050 klimaneutral werden wolle, müsse jetzt gehandelt werden, sagte von der Leyen auf der UNO-Klimakonferenz in Madrid. Sie kündigte an, im März erstmals ein EU-Umweltgesetz vorzulegen. Damit solle der Handel mit Verschmutzungsrechten auf alle Sektoren ausgeweitet werden. Von der Leyen betonte, CO2 müsse einen Preis bekommen.



Ein Bündnis aus 130 Klima- und Entwicklungsorganisationen kritisierte, dass die Klimaschutzziele Deutschlands und der EU bei weitem nicht ausreichten, um das Pariser Abkommen einzuhalten. Die Geschäftsführerin des Bündnisses, Averbeck, sagte in Berlin, die bis 2050 angestrebte Treibhausgasneutralität müsse deutlich früher erreicht werden.

Chile hat den Vorsitz

Zuvor hatte die chilenische Umweltministerin Schmidt erklärt, die Menschen stünden im Zentrum der Klimapolitik. Sie müssten ambitioniertere Maßnahmen ergreifen, um etwa CO2-Emissionen zu reduzeiren. Chile hat den Vorsitz der zweiwöchigen Weltklimakonferenz, an der Vertreter von mehr als 190 Ländern teilnehmen.



Für Deutschland wird Umweltministerin Schulze kommende Woche nach Madrid reisen. Sie mahnte, je länger man mit notwendigen Klimaschutzbeiträgen warte, desto schwieriger und teurer werde es.



Ein Thema des Gipfels ist die weitere Umsetzung des Klimaabkommens von Paris aus dem Jahr 2015. Dieses sieht eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vor.