Wenige Tage nach der Einigung zahlreicher Staaten auf einen Entwaldungsstopp bis 2030 hat Indonesien die Tragweite der Vereinbarung relativiert.

Die indonesische Regierung betonte, es sei falsch und irreführend, das auf der UNO-Klimakonferenz getroffene Abkommen als einen vollständigen Stopp der Abholzung zu verstehen. Entwaldung sei nicht eindeutig definiert. Zudem dürften sich Klimaschutz-Vereinbarungen nicht negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken.



Ein Sprecher der britischen Regierung, die dem Entwaldungsstopp ebenfalls zugestimmt hatte, sagte, er sehe keinen Widerspruch in der Formulierung der Erklärung und den Äußerungen der indonesischen Regierungsvertreter. Indonesien habe erklärt, legale Abholzung und Landwirtschaft müssten in dem Land weiterhin erlaubt sein, um die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen. Dies stehe im Einklang mit der Erklärung. Die Unterzeichnerstaaten hätten sich lediglich verpflichtet, die Netto-Entwaldung zu beenden und sicherzustellen, dass jeglicher Waldverlust nachhaltig kompensiert werde.



Mehr als 100 Länder hatten am Dienstag in Glasgow eine Erklärung unterzeichnet, wonach die Entwaldung bis 2030 gestoppt werden soll. Die Unterzeichnerstaaten repräsentieren 85 Prozent der weltweiten Waldfläche, darunter der boreale kanadische Wald, der Amazonas-Regenwald in Brasilien und der tropische Regenwald im Kongobecken.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.