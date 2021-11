Klimaschützer ziehen eine verhaltene Halbzeitbilanz der Weltklimakonferenz in Glasgow.

Die Regierungen der größten Industrienationen fielen mit großen Ansagen, aber wenig Tatkraft auf, erklärte ein Sprecher der Hilfsorganisation Care. Die Umweltorganisation WWF unterstützte Verpflichtungen der meisten Länder zum Schutz von Wäldern und anderen natürlichen Lebensräumen, forderte aber eine solidere Finanzierung von Schutzvorkehrungen. In Glasgow demonstrierten am sechsten Tag der Konferenz tausende junge Menschen für einen engagierteren Klimaschutz. Zum Protest aufgerufen hatte die Organisation "Fridays for Future". Auf Transparenten fordern die Aktivisten die Teilnehmer des Treffens auf, konkrete Schritte zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschließen.



Der Präsident der Weltklimakonferenz, Sharma, äußerte Verständnis für die Wut vieler Jugendlicher über den zu lange verschleppten Klimaschutz. Zugleich verwies er auf jüngste Zusagen, die Hoffnung gäben. Dabei nannte Sharma etwa die Ankündigung großer Wirtschaftsnationen der G20-Gruppe, im Ausland den Bau von Kohlekraftwerken nicht mehr mit öffentlichen Mitteln zu fördern.

