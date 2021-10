Anders als zugesagt wird Russlands Präsident Putin zur Weltklimakonferenz Mitte November in Glasgow nicht persönlich anreisen.

Das teilte Kremlsprecher Peskow mit. Erst gestern hatte der Kreml bekanntgegeben, dass Putin auch am G20-Gipfel Ende Oktober in Rom nur per Videokonferenz zugeschaltet wird. Zur Begründung wird immer wieder auf die Corona-Lage verwiesen, die sich in Russland zuletzt dramatisch zugespitzt hat. Innerhalb eines Tages registrierten die Behörden mehr als 34.000 Neuinfektionen, es gab rund 1.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Putin hatte sich wegen mehrerer Corona-Fälle in seinem direkten Umfeld zuletzt für mehr als zwei Wochen in Quarantäne begeben.

