Bundesumweltministerin Schulze hat von der Weltklimakonferenz in Polen mehr Engagement gefordert.

Von Kattowitz müsse das mutige Signal ausgehen, dass man bei den bisherigen Zusagen nicht stehenbleibe, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Alle Staaten seien aufgefordert, ihre bisherigen Beiträge zu überprüfen und möglichst aufzustocken. Nur so werde man die Ziele des Pariser Klimaabkommens erfüllen. Zudem kündigte Schulze für das kommende Jahr in Deutschland ein Klimaschutzgesetz an, das für jeden Sektor verbindliche Ziele festschreiben solle.



Die Beratungen bei der Weltklimakonferenz gehen heute in die zweite Woche. Dazu reisen zahlreiche Regierungschefs und Minister an. An dem Treffen nehmen Vertreter aus mehr als 190 Ländern teil, die über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015 sprechen.