Auf der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow haben die Staats- und Regierungschefs angekündigt, bis zum Jahr 2030 die Abholzung von Wäldern zu beenden.

Für den Kampf gegen die sogenannte Entwaldung sollen 19 Milliarden Dollar an öffentlichen und privaten Geldern eingesetzt werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die von der britischen Regierung veröffentlicht wurde. Zu den Unterstützern gehören Deutschland, Österreich und die Schweiz, aber auch Brasilien, Indonesien und die Demokratische Republik Kongo. Die beteiligten Staaten umfassen zusammen mehr als 85 Prozent der weltweiten Wälder.



Die Klimakonferenz in Glasgow wird heute mit weiteren Ansprachen von Staats- und Regierungschefs fortgesetzt. Die schwedische Umweltaktivistin Thunberg hielt den Politikerinnen und Politikern auf dem Gipfel vor, nur so zu tun, als ob ihnen etwas an der Zukunft junger Menschen liege.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.