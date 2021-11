Die USA haben die Teilnehmer der UNO-Klimakonferenz zu ambitionierten Zielen im Kampf gegen die Erderwärmung aufgerufen.

Der US-Sonderbeauftragte für Klimafragen, Kerry, sagte in Glasgow, seine Regierung wolle dazu beitragen, das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten. Man wolle Länder, die noch nicht auf Kurs seien, zu ehrgeizigeren Zielen bewegen. Ähnlich äußerte sich die britische Botschafterin in Deutschland, Gallard. Man habe bereits viel erreicht, müsse aber noch mehr tun, sagte Gallard im Deutschlandfunk. Man erhoffe sich einiges von dem Treffen in Schottland. Schließlich dauerten die Verhandlungen nicht nur einen Tag, sondern zwölf.



Am heutigen zweiten Tag der Konferenz wird der britische Premierminister Johnson als Gastgeber die teilnehmenden Staats- und Regierungschefs offiziell willkommen heißen. Auch Bundeskanzlerin Merkel ist nach Glasgow gereist, wo sie heute die Position Deutschlands zum Klimaschutz erläutern wird. Insgesamt sind in den kommenden knapp zwei Wochen Beiträge von etwa 120 Regierungen geplant.



In Glasgow beraten 197 Nationen über die weitere Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens. Das dort formulierte 1,5-Grad-Ziel kann nach Ansicht von Experten nur erreicht werden, wenn die weltweiten Emissionen bis zum Ende dieses Jahrzehnts halbiert werden und spätestens 2050 Klimaneutralität erreicht wird.

