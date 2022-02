Mitte des Jahrhunderts müssen die Treibhausemissionen auf Null zurückgehen, lautet eine Forderung des IPCC - dies war eine Schlussfolgerung des letzten Sachberichts. (dpa/Ina Fassbender)

Darin sollen die absehbaren Folgen des Klimawandels für Natur, Mensch und Umwelt beschrieben werden. Zudem will der Klimarat der Politik Wege aufzeigen, wie sich die Menschen an die globale Erwärmung anpassen können. Zentrale Forderungen der Experten sind in diesem Zusammenhang ein veränderter Konsum von Lebensmitteln und ein sparsamer Wasserverbrauch.

Die Beratungen finden offiziell in Berlin statt, werden aber pandemiebedingt hauptsächlich per Videokonferenz abgehalten. Zur Eröffnung spricht Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger. Der Bericht wird in zwei Wochen veröffentlicht.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.