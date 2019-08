Der Weltklimarat berät heute in Genf über einen Sonderbericht zum Klimawandel.

Dieser soll am kommenden Donnerstag veröffentlicht werden. Darin werden die Versteppung, die Einflüsse von Treibhausgasen und ein nachhaltiges Landmanagement thematisiert. Vor allem geht es um die Wechselwirkung zwischen Klimawandel und Landnutzung. An dem Bericht sind Wissenschaftler aus mehr als 30 Ländern beteiligt.



Dem Weltklimarat gehören 195 Staaten an.