Die EU-Kommission hat aus Anlass des aktuellen Weltklimarat-Berichts stärkere Anstrengungen für den Klimaschutz versprochen.

Innerhalb weniger Wochen wolle man eine neue Langfrist-Strategie für die Senkung der Treibhausgase bis 2050 präsentieren, teilte die Behörde in Brüssel mit.



Auch die Bundesregierung forderte angesichts des Berichts mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderwärmung. Forschungsministerin Karliczek erklärte, das Potenzial der Wissenschaft im Klimaschutz müsse noch stärker ausgeschöpft werden. Umweltministerin Schulze betonte, man müsse in den nächsten Jahren den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas hinbekommen.



Ihre Vorgängerin Hendricks verlangte eine Wende im Verkehrssektor. Dazu gehöre zum Beispiel ein besserer Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie ein höherer Anteil von Elektroautos, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk (Audio-Link). Sie appellierte zudem an die Verantwortung jedes Einzelnen in Sachen Klimaschutz.



Einem Sonderbericht des Weltklimarats zufolge ist eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad weiterhin möglich – wenn nun schnell weitreichende Entscheidungen getroffen werden.



Umwelt- und Entwicklungsorganisationen werteten die Aussagen als wichtigen Weckruf. Der Chef des Bündnisses "Climate Action Network Europe", Trio, betonte, es bestehe immer noch die Hoffnung, das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen. Gleichzeitig sei klar, dass bei einem stärkeren Temperaturanstieg die Wetterextreme heftiger würden. Es sei eine gute Nachricht, dass eine Begrenzung der Erderwärmung bei zügigem und entschiedenem Handeln erreichbar sei, teilten "Brot für die Welt" und "Germanwatch" mit. Greenpeace forderte einen schnellen Ausstieg aus der Kohle. Deutschland ruiniere seine CO2-Bilanz mit alten, schmutzigen Kohlekraftwerken, erklärte ein Sprecher.



Nach Ansicht des Kieler Klimaforschers Latif sollte Deutschland bei der Verringerung der Treibhausgase eine Vorreiterrolle einnehmen. Man könne viel über den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs oder über die Bahn machen, sagte Latif im Deutschlandfunk.