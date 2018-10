Umwelt- und Entwicklungsorganisationen sehen in dem Sonderbericht des Weltklimarats einen wichtigen Weckruf.

Der Chef des Bündnisses "Climate Action Network Europe", Trio, betonte, es bestehe immer noch die Hoffnung, das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen. Gleichzeitig sei klar, dass bei einem stärkeren Temperaturanstieg die Wetterextreme heftiger würden. Es sei eine gute Nachricht, dass eine Begrenzung der Erderwärmung bei zügigem und entschiedenem Handeln erreichbar sei, teilten "Brot für die Welt" und "Germanwatch" mit. Greenpeace forderte einen schnellen Ausstieg aus der Kohle. Deutschland ruiniere seine CO2-Bilanz mit alten, schmutzigen Kohlekraftwerken, erklärte ein Sprecher.



Der Weltklimarat ruft in seinem Sonderbericht zu einem entschlossenen Kampf gegen die Erderwärmung auf. Ohne eine drastische, dauerhafte Verringerung der Treibhausgasemissionen sei ein Temperaturanstieg um zwei bis drei Grad zu erwarten. Aus ihrer Sicht ist dazu ein zügiger Umbau der gesamten Weltwirtschaft erforderlich. Die bisher eingetretene Erwärmung um etwa ein Grad sei verantwortlich für häufigere Extremwetter mit vielen Todesopfern.



Nach Ansicht des Kieler Klimaforschers Latif sollte Deutschland bei der Verringerung der Treibhausgase eine Vorreiterrolle einnehmen. Man könne viel über den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs oder über die Bahn machen, sagte Latif im Deutschlandfunk.



Im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 hatten sich die Staaten darauf verständigt, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Um das zu erreichen, müssten laut dem Weltklimarat bereits vor dem Jahr 2030 die weltweiten Emissionen um rund 45 Prozent unter das Niveau von 2010 sinken. Etwa um die Mitte des Jahrhunderts müssten sie netto auf null zurückgehen. Das heißt, dass der Atmosphäre genau so viel CO2 entzogen werden müsste, wie Treibhausgase ausgestoßen werden, etwa durch die Anpflanzung zusätzlicher Wälder.



Der Grünen-Politiker Hofreiter rief die Bundesregierung dazu auf, den Bericht gründlich zu lesen und endlich zu handeln. Kein einziges Land in Europa sei auf Kurs, um die Klimaziele des Pariser Abkommens von 2015 einzuhalten - auch Deutschland nicht, sagte Hofreiter der Nachrichtenagentur AFP.