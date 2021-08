Der Weltklimarat der Vereinten Nationen warnt in seinem Bericht vor drastischen Folgen des sich beschleunigenden und vom Menschen verursachten Klimawandels. Der Meeresspiegelanstieg, die Eisschmelze, Hitzewellen, Dürren und Starkregen ließen sich nach den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen deutlich sicherer vorhersagen als bisher, heißt es in dem in Genf veröffentlichten Weltklimabericht.

Es sei zweifelsfrei, dass die Erderwärmung menschengemacht sei. Das Expertengremium erwartet einen Anstieg der Temperatur um 1,5 Grad bereits bis 2030 und damit rund zehn Jahre früher als noch 2018 prognostiziert. Sollte der CO2-Ausstoß bis 2050 unverändert bleiben, rechnen die Wissenschaftler mit einem Temperaturanstieg von 2,1 bis 3,5 Grad. Der Meeresspiegel ist dem Bericht zufolge seit 1900 bereits um rund 20 Zentimeter gestiegen. In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Geschwindigkeit des Anstiegs verdreifacht. Die weitere Entwicklung hänge von der Erderwärmung ab. Die Szenarien gehen von Meerespiegelanstiegen von einem halben hin zu zwei Metern bis zum Ende des Jahrhunderts aus.

Guterres: Treibhausgase ersticken den Planeten

UNO-Generalsekretär Guterres ermahnte Politiker zur Verantwortung. Die Alarmglocken seien ohrenbetäubend, und die Beweise unwiderlegbar, sagte er. Die Treibhausgase erstickten den Planeten und brächten Milliarden Menschen in Gefahr. Dabei liege die Lösung auf dem Tisch. Guterres forderte die Abkehr von Kohle und anderer fossiler Brennstoffe.



Die Umweltschutzorganisation Greenpeace rief ebenfalls zum sofortigen Handeln auf. Das Schockierende dieses Berichts sei, dass alles Alarmierende darin abzusehen gewesen sei, und doch bewegten sich Regierungen und Konzerne beim Klimaschutz noch immer im Schneckentempo, erklärte ein Sprecher. Der stellvertretende Geschäftsführer des Bündnisses Klima-Allianz Deutschland, Hentschke-Kemper, forderte, in allen Sektoren die Emissionen massiv zu senken. Die technischen und ökonomischen Möglichkeiten seien vorhanden; bisher fehle aber der politische Wille zur Umsetzung. Die Organisation WWF warf der Bundesregierung vor, den Ausbau regenerativer Energien gezielt klein gehalten zu haben. Germanwatch verlangte, in der kommenden Legislaturperiode die Weichen zum Besseren zu stellen.



Bundesumweltministerin Schulze (SPD) sagte in Berlin, Deutschland sei mit dem neuen Klimaschutzgesetz auf einem guten Weg, die Folgen der Erderwärmung abzumildern. Forschungsministerin Karlizek (CDU) erklärte, Deutschland müsse zu einem Zentrum für die Entwicklung klimafreundlicher Technologien werden.



