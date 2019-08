Mit einer Mahnung zum Schutz der Landflächen hat der Vorsitzende des Weltklimarats, Lee, die politische Debatte zum neuen Weltklimareport eröffnet.

Er hoffe, dass sich die Aufmerksamkeit der Menschen für die Gefahren und Herausforderungen des Klimawandels erhöhe, sagte Lee bei dem Treffen in Genf. Die Geschäftsführerin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, Andersen, forderte eine veränderte Nutzung der Landflächen. Diese müssten angesichts des Klimawandels angepasst werden, um die Nahrungsmittelproduktion weiter sicherzustellen.



Der Rat, dem 195 Staaten angehören, will seinen Sonderbericht

am nächsten Donnerstag vorstellen.