Der Mittelmeerraum gilt dem Weltklimarat zufolge als "Hotspot des Klimawandels".

In einem Entwurf für den zweiten Teil seiner neuen Ausgabe des Weltklimaberichts heißt es, die Temperaturen würden dort in den nächsten Jahrzehnten voraussichtlich schneller ansteigen als im weltweiten Durchschnitt. Das werde zu noch schlimmeren Hitzewellen mit Dürren und Bränden führen. Davon seien wichtige Bereiche wie die Landwirtschaft, die Fischerei und der Tourismus betroffen. Dutzende Millionen Menschen werden dann unter Wassermangel, Überschwemmungen der Küste und potentiell tödlicher Hitze leiden, wie der Bericht warnt. Nur eine Begrenzung der Erderwärmung auf unter zwei Grad könne den Mittelmeerraum in einem lebensfähigen Zustand erhalten.



Der erste Teil der neuen Ausgabe des Weltklimaberichts wurde am Montag vorgestellt, Teil zwei soll im Februar 2022 veröffentlicht werden. Darin geht es um die Folgen des Klimawandels, um Möglichkeiten der Anpassung und darum wo Menschen und Natur durch die Erderwärmung besonders verwundbar sind.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.