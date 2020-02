Die Zahl der Krebserkrankungen dürfte in den kommenden Jahrzehnten nach Angaben der WHO weltweit stark steigen - und das liegt nicht nur an der steigenden Lebenserwartung. Die EU will jetzt die Arbeit von Ärzten, Wissenschaftlern und Politikern stärker koordinieren.

Ein entsprechendes Papier mit dem Titel "Europas Plan zum Sieg über den Krebs" veröffentlichte die Europäische Kommission zum heutigen Weltkrebstag. Kommissionschefin von der Leyen erklärte, schon jetzt steige die Überlebensrate bei Krebserkrankungen, es bleibe aber noch viel zu tun. Vier von zehn Krebserkrankungen sei vermeidbar, sagte die zuständige EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides. In Europa sterben jährlich 1,3 Millionen Menschen an Krebs, und 3,5 Millionen neue Fälle werden diagnostiziert. Krebs ist für etwa ein Viertel der Todesfälle in der EU verantwortlich.

Arme Länder können sich keine Krebsvorsorge leisten

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass sich die Zahl der Krebserkrankungen vor allem in armen Ländern in den kommenden Jahrzehnten drastisch erhöhen wird. Grund dafür sei, dass die dortigen Gesundheitssysteme mit der Bekämpfung von Infektionen und der grundlegenden Versorgung von Müttern und Kindern bereits ausgelastet seien, so die WHO. Für die Prävention und die Behandlung von Krebs seien zu wenige Mittel verfügbar. Die Internationale Agentur für Krebsforschung fordert, dass Menschen überall auf der Welt von den Therapie-Verbesserungen profitieren.

Tipps zur Krebsvorsorge

Der Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), Baumann, rief die Menschen zu einer gesundheitsbewussteren Lebensweise auf. Nach heutigem Wissensstand könne man 40 Prozent der Krebserkrankungen durch primäre Prävention verhindern. Baumann nannte Punkte, die zwar viele Menschen wüssten, die aber trotzdem nicht gut umgesetzt würden: nicht rauchen, kein Übergewicht, körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, wenig oder kein Alkohol und Impfungen zur Prävention von Krebserkrankungen.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) erkrankt in Deutschland fast jeder Zweite an Krebs: Bei Frauen beträgt das Lebenszeitrisiko 42,6 Prozent, bei Männern 47,5 Prozent.