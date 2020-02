Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einem drastischen Anstieg der Krebserkrankungen vor allem in armen Ländern in den kommenden Jahrzehnten.

In Staaten mit niedrigem und mittlerem Einkommensniveau werde in den kommenden 20 Jahren die Zahl der Krebsfälle ohne energische Gegenmaßnahmen um mehr als 80 Prozent steigen, erklärte die WHO. Grund dafür sei, dass die Gesundheitssysteme in den ärmeren Ländern mit der Bekämpfung von Infektionen und der grundlegenden Versorgung von Müttern und Kindern ausgelastet seien. Für die Prävention und die Behandlung von Krebs seien zu wenig Mittel verfügbar.



Auch in wohlhabenderen Ländern rechnet die Weltgesundheitsorganisation mit einer deutlichen Zunahme von Krebserkrankungen. Zum heutigen Weltkrebstag veröffentlichte sie einen umfassenden Bericht.