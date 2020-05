Im Schatten der Corona-Krise ist im niederländischen Rotterdam der Zerstörung der Stadt durch deutsche Luftangriffe vor 80 Jahren gedacht worden.

Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen musste auf Kundgebungen verzichtet werden, zu denen sich sonst am Jahrestag des 14. Mai 1940 viele Rotterdamer versammeln. Überall läuteten Kirchenglocken. Im Fernsehen und im Internet wurde eine Gedenkveranstaltung ohne Publikum übertragen.



In weniger als einer Viertelstunde war das Zentrum der alten niederländischen Hafenmetropole vor 80 Jahren in Schutt und Asche gefallen. Rund 80 Prozent der historischen Altstadt gingen in Flammen auf. 850 Menschen starben, etwa 80.000 Einwohner verloren ihr Obdach. Mit der Zerstörung Rotterdams erzwang die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg die Kapitulation der Niederlande, die sich zuvor für neutral erklärt hatten.