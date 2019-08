Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel nehmen am Sonntag an den Gedenkfeiern zum Beginn des Zweiten Weltkriegs in Warschau teil.

Dies teilte Regierungssprecher Seibert in Berlin mit. Am 1. September vor 80 Jahren überfiel Nazi-Deutschland Polen. Zum Gedenken werden in der polnischen Hauptstadt 250 Gäste aus 40 Ländern erwartet. US-Präsident Trump sagte seine Teilnahme wegen des Hurrikans im Südosten der USA ab. Stattdessen wird Vize-Präsident Pence nach Polen reisen. Der russische Präsident Putin wurde nicht nach Warschau eingeladen.