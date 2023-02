Baden-Württemberg

Das teilte die Polizei am Abend mit. Der rund 250 Kilogramm schwere Blindgänger war den Angaben zufolge in einem so schlechten Zustand, dass er weder entschärft noch transportiert werden konnte. Ein Baggerführer hatte ihn gestern bei Grabungen in Rastatt entdeckt. Die Deutsche Bahn unterbrach auf der Strecke Karlsruhe-Basel den kompletten Zugverkehr. Für die Sprengung wurde das Gelände rund einen Kilometer um den Fundort evakuiert. Etwa 5.000 Bürger waren davon betroffen.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.