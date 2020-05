Der Bundestag hat einen Antrag der Linkspartei abgelehnt, die den 8. Mai als bundesweiten gesetzlichen Feiertag festschreiben lassen wollte. Die Debatte ist damit jedoch nicht vorbei.

Außenminister Maas äußerte sich im ZDF zurückhaltend zu dem Vorstoß. Entscheidend sei nicht, ob der 8. Mai als offizieller Feiertag begangen werde, sagte Maas. Wichtig sei vielmehr, dass "der Tag in seiner Einordnung in Deutschland richtig bewertet" werde. Es handele sich um einen Tag der Befreiung, "den man wirklich feiern kann", aber auch um einen Tag, "der uns daran erinnert, was für ein Leid wir über die Welt gebracht haben und was für eine Verantwortung sich für uns daraus ergibt."

Feiertag oder Gedenktag?

Bundestagspräsident Schäuble hält die Bezeichnung "Feiertag" für nicht zielführdend. "Wenn überhaupt, müsste es einen Gedenktag geben", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir können nur dankbar für das Ende sein und uns schämen für das, was vorher war. Und wir können daraus lernen."



Der frühere Bundestagspräsident Thierse begrüßte dagegen die Idee, den 8. Mai in Deutschland zum Feiertag zu erklären. 75 Jahre nach Kriegsende bleibe es eine Aufgabe, die Erinnerung zu pflegen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Deshalb wäre ein Feier- und Gedenktag wichtig. Thierse nannte den 8. Mai einen "wirklichen Tag der Befreiung". Er sei allerdings auch mit einer bitteren Erinnerung verbunden, weil die Deutschen nicht selbst in der Lage gewesen seien, sich vom Nazi-Regime zu befreien. Dazu habe es einer militärischen Niederlage bedurft.

Idee des Internationalen Auschwitz-Komitees

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, sprach sich ebenfalls für den 8. Mai als bundesweiten Feiertag aus. Der Umgang mit dem Datum des Weltkriegsendes habe immer auch den Umgang der deutschen Bevölkerung mit dem Krieg und dem Holocaust widergespiegelt, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ein jährlicher Feiertag würde die notwendige politische Aufmerksamkeit dafür schaffen, diese Debatten adäquat in die Zukunft zu tragen." Er unterstützte damit eine entsprechende Initiative des Internationalen Auschwitz-Komitees.



Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) schloss sich der Forderung zusammen mit den anderen Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes an. "In einer Zeit, in der antisemitische, islamfeindliche und rassistische Übergriffe und Morde sowie Hatespeech zunehmen, müssen wir Lehrenden Verantwortung übernehmen, die Demokratieerziehung stärken und das Geschichtsbewusstsein fördern", sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe in Frankfurt.

AfD: Tag steht auch für absolute Niederlage

AfD-Fraktionschef Gauland hatte den Vorstoß vor einigen Tagen zurückgewiesen. Der 8. Mai stehe auch für eine absolute Niederlage sowie den Verlust von großen Teilen Deutschlands, sagte er.



Zum 75. Jahrestag ist der 8. Mai alleine in Berlin einmalig ein gesetzlicher Feiertag.