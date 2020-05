In Berlin wird heute an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnert. Bundespräsident Steinmeier sagte bei der zentralen Gedenkveranstaltung, der 8. Mai 1945 sei ein Tag der Befreiung gewesen. Es habe viele Jahre gebraucht, bis dies in den Köpfen und Herzen der Deutschen angekommen sei.

An die junge Generation appellierte das Staatsoberhaupt, das Erinnern an die Geschichte niemals zu vernachlässigen. Er sagte wörtlich "Es gibt kein Ende des Erinnerns. Es gibt keine Erlösung von unserer Geschichte".



Wer hingegen einen Schlussstrich fordere, der verdränge nicht nur die Katastrophe von Krieg und NS-Diktatur. Der entwerte auch alles Gute, was man seither errungen habe. Dass sich Deutschland stets der eigenen Vergangenheit gestellt habe, sei die Voraussetzung für neues Vertrauen gewesen, betonte Steinmeier. Man dürfe nicht zulassen, dass die Friedensordnung zerrinne.

Staatsakt abgesagt

Ursprünglich war ein Staatsakt in Berlin geplant, der wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Gemeinsam mit Bundeskanzlerin Merkel, Bundestagspräsident Schäuble, Bundesratspräsident Woidke und dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Voßkuhle, legte Steinmeier am Mittag einen Kranz an der Neuen Wache nieder. Im Berliner Dom war zuvor mit einem ökumenischen Gottesdienst an das Weltkriegsende erinnert worden.



Am 8. Mai 1945 hatte die deutsche Wehrmacht bedingungslos kapituliert. Damit endete auch die von Adolf Hitler errichtete zwölfjährige Schreckensherrschaft. Auch in anderen Ländern wie Frankreich, Großbritannien und Russland wird an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert.



