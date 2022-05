Teilnehmer der Friedens-Demonstration "Solidarität mit der Ukraine" stehen bei der Abschlusskundgebung auf dem Kölner Heumarkt und halten ein langes Banner in den Farben der ukrainischen Flagge. (Thomas Banneyer/dpa)

Die Gedenkfeiern und Demonstrationen standen in vielen deutschen Städten im Zeichen des Ukraine-Krieges. Dabei gab es auch pro-russische Demonstrationen. In Köln beteiligten sich rund 150 Menschen an einem Motorradkorso, bei dem sie ihre Unterstützung für Russland zum Ausdruck brachten. Außerdem versammelten sich rund 1.000 Personen zu einem Autokorso; auch darunter waren viele Anhänger des russischen Staatschefs Putin. Später fand eine Pro-Ukraine-Demonstration mit rund 2.000 Teilnehmern statt.

Dutzende Veranstaltungen gab es in Berlin. Die Polizei hatte an 15 Gedenkorten Flaggen und militärische Symbole verboten. Dass auch ukrainische Symbole verboten waren, sorgte in Kiew für Kritik. Der ukrainische Außenminister Kuleba schrieb bei Twitter, die Entscheidung sei ein Angriff auf all diejenigen, die derzeit Europa und Deutschland gegen die russische Aggression verteidigten.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.