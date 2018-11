Bundeskanzlerin Merkel hat vor einem Rückfall in den Nationalismus gewarnt.

Der Krieg vor 100 Jahren habe gezeigt, wohin Isolationismus führe, sagte Merkel zum Auftakt eines Friedensforums anlässlich der Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs in Paris. Sie habe Sorge, dass sich wieder nationales Scheuklappendenken ausbreite. Frankreichs Präsident Macron erklärte, die Geschichte werde darüber urteilen, ob das Weltkriegsgedenken als Symbol für einen dauerhaften Frieden oder als letzter Moment der Einheit vor einer neuen Ära des Chaos wahrgenommen werde. UNO-Generalsekretär Guterres warnte vor einer politischen Verkettung wie in den 1930er Jahren. US-Präsident Trump beteiligte sich an dem Friedensforum nicht. Er besuchte einen US-Soldatenfriedhof in der Nähe von Paris.