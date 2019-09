Bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Warschau zum 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs hat der polnische Präsident Duda für eine starke Verteidigungspolitik der Nato geworben.

Jede militärische Aggression müsse eine entschiedene Antwort zur Folge haben, sagte Duda. Das sei die Herausforderung der heutigen Zeit. Bundespräsident Steinmeier erklärte, Deutschland trage für Europa eine besondere Verantwortung und müsse mehr zur Sicherheit beitragen. US-Vizepräsident Pence lobte die Entschlossenheit des polnischen Volkes während der deutschen Besatzung. Viele Menschen seien im Kampf für die Freiheit gestorben.



Am 1. September 1939 begann mit dem deutschen Angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg. Eines der ersten Ziele war die Kleinstadt Wielun im Zentrum des Landes. Dort hatten heute Duda und Steinmeier bereits an einer Gedenkveranstaltung teilgenommen. Steinmeier bat die Menschen in Polen um Vergebung für den Vernichtungskrieg und die deutsche Gewaltherrschaft.