Auch in Deutschland wurde an den 80. Jahrestag des deutschen Angriffs auf Polen erinnert.

Bundestagspräsident Schäuble warb für ein Denkmal für die polnischen Opfer der NS-Gewaltherrschaft. Als Ort schlug er den Askanischen Platz vor der Ruine des Anhalter Bahnhofs in Berlin vor - nahe dem geplanten Zentrum "Flucht, Vertreibung, Versöhnung". Dieser Standort lege auch den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung offen, betonte der CDU-Politiker. Polens Parlamentspräsidentin Witek dankte den Initiatoren. Das Denkmal wäre eine moralische Wiedergutmachung für die Millionen Opfer der deutschen Besatzung in Polen, sagte Witek. Zuvor hatte beide Politiker an einem Gedenkgottesdienst im Berliner Dom teilgenommen.