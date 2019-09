In Polen wird heute an den Überfall der deutschen Wehrmacht vor 80 Jahren erinnert, mit dem der Zweite Weltkrieg begann.

Bundespräsident Steinmeier nimmt zur Stunde gemeinsam mit dem polnischen Präsidenten Duda an einer Gedenkfeier in Wielun teil. Die Stadt war als erste von der deutschen Luftwaffe angegriffen worden, etwa zur gleichen Zeit, zu der der Angriff eines deutschen Schiffs auf die Westerplatte erfolgte. Die zentrale Gedenkveranstaltung findet am Mittag in Warschau statt. Daran nehmen etwa 40 ausländische Delegationen teil. Auch Bundeskanzlerin Merkel und US-Vizepräsident Pence werden erwartet. In Berlin und Frankfurt an der Oder sind Gedenkgottesdienste geplant.