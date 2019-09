Der polnische Präsident Duda hat Bundespräsident Steinmeier für seine Teilnahme am Weltkriegsgedenken gedankt.

Dies sei eine Form der moralischen Wiedergutmachung, sagte Duda bei der Gedenkzeremonie im polnischen Wielun. Zuvor hatte Steinmeier - 80 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen - um Vergebung gebeten. Er verneige sich vor den polnischen Opfern der deutschen Gewaltherrschaft, sagte der Bundespräsident . Wielun sei ein Fanal gewesen, ein Vorzeichen für alles, was in den kommenden sechs Jahren folgen sollte. - Die Stadt war als erste von der deutschen Luftwaffe angegriffen worden, etwa zeitgleich zum Angriff eines deutschen Schiffs auf die Westerplatte, dem Beginn des Zweiten Weltkriegs.



Im Berliner Dom wird zur Stunde in einem Gedenkgottesdienst an die Opfer erinnert.