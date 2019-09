Bundespräsident Steinmeier hat 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs in Polen um Vergebung gebeten.

Er verneige sich vor den polnischen Opfern der deutschen Gewaltherrschaft, sagte Steinmeier bei einer Gedenkveranstaltung in Wielun. Die Stadt war als erste von der deutschen Luftwaffe angegriffen worden, etwa zeitgleich zum Angriff eines deutschen Schiffs auf die Westerplatte. Steinmeier betonte, Wielun sei ein Fanal gewesen, ein Terrorangriff und ein Vorzeichen für alles, was in den kommenden sechs Jahren folgen sollte. Der polnische Präsident Duda schilderte die Gräuel der Bombardements. Zugleich dankte er Steinmeier dafür, dass dieser sich der Wahrheit stelle. Dies könne Vergebung geben und helfen, Freundschaft zu schließen.



Die zentrale Gedenkveranstaltung findet am Mittag in Warschau statt. An dieser nehmen weitere Staats- und Regierungschefs teil, unter anderem Bundeskanzlerin Merkel. Aus den USA wird Vizepräsident Pence erwartet.