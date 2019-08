Bundespräsident Steinmeier hat Polen wegen des deutschen Angriffs auf das Nachbarland vor 80 Jahren um Vergebung gebeten.

In dem am Abend verbreiteten Redemanuskipt heißt es, der Terrorangriff der deutschen Luftwaffe sei ein Vorzeichen für alles gewesen, was in den kommenden sechs Jahren folgen sollte. Steinmeier betonte, es seien Deutsche gewesen, die in Polen ein Menschheitsverbrechen verübt hätten. Wer erkläre, die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten über Europa sei eine Marginalie der deutschen Geschichte, der richte sich selbst.



In Polen wird morgen an den 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf das Land erinnert. Als Gäste bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Warschau werden neben Steinmeier unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und US-Vizepräsident Pence erwartet. Am 1. September 1939 begann mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg.