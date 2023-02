Die Ruinenstadt Machu Picchu in Peru (AFP / Percy Hurtado)

Seit heute sei die archäologische Stätte in den Anden wieder zugänglich, teilte das Kulturministerium des Landes mit. Darauf hätten sich die Behörden und Vertreter sozialer Organisationen geeinigt. Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei hatten im Januar zur Schließung geführt. Hunderte Touristen, die sich in der Nähe der Ruinenstadt aufhielten, mussten in die nächstgelegene Großstadt Cusco ausgeflogen werden.

In Peru kommt es seit der Amtsenthebung des linksgerichteten Präsidenten Castillo Anfang Dezember zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Protestanten und der Polizei. Dabei wurden bereits 49 Menschen getötet. Die Demonstranten fordern unter anderem den Rücktritt von Übergangspräsidentin Boluarte.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.