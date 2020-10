Anlässlich des Weltmädchentages werden in rund 30 deutschen Städten Gebäude pink angestrahlt.

Darunter sind Rathäuser, Kirchtürme, Denkmäler und viele bekannte Wahrzeichen wie der Funkturm in Berlin oder das Planetarium in Hamburg. Mit der bundesweiten Aktion will die Kinderrechtsorganisation "Plan International Deutschland" darauf aufmerksam machen, dass Mädchen in vielen Ländern der Welt noch nicht gleichberechtigt aufwachsen können.



Geschäftsführerin Röttger erklärte, bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie seien 130 Millionen Mädchen nicht zur Schule gegangen. Jetzt bestehe das Risiko, dass aufgrund von Schulschließungen und Ausgangssperren Millionen Mädchen nicht mehr zurückkehrten und der Gefahr von Frühschwangerschaft, Zwangsverheiratung und Gewalt ausgesetzt seien. Röttger fügte hinzu, zur Chanchengleichheit gehöre auch, dass sich Mädchen frei und ohne Angst bewegen könnten, im realen Leben, aber auch online.



Der Internationale Mädchentag der Vereinten Nationen geht auf eine Initiative von Plan International zurück.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.