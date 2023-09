Formel 1

Weltmeister Verstappen holt Rekordsieg in Monza

Der Formel-1-Fahrer Max Verstappen hat den Großen Preis von Italien gewonnen. Der Red-Bull-Pilot sicherte sich beim Rennen in Monza den zehnten Sieg in Folge und ist somit alleiniger Rekordhalter. Bereits mit seinem Sieg in den Niederlanden hatte er den Rekord von Sebastian Vettel aus dem Jahr 2013 eingestellt.

03.09.2023