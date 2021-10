Deutschland strebt bis zum kommenden Jahr eine weltweite Vereinbarung zum Schutz der Natur und zur Renaturierung zerstörter Ökosysteme an.

Das erklärte Bundesumweltministerin Schulze in Berlin zum Auftakt der Weltnaturkonferenz im chinesischen Kunming. Gobal sollten 30 Prozent der Fläche an Land und im Meer bis 2030 unter Schutz gestellt werden. Zudem müsse die Naturverschmutzung etwa aufgrund von Überdüngung, Pestiziden oder Plastikmüll zurückgedrängt werden.



An der Weltnaturkonferenz nehmen knapp 200 Vertragsstaaten der UNO-Konvention für die biologische Vielfalt teil. Bei den einwöchigen Beratungen geht es darum, Ziele für ein neues Rahmenabkommen zu formulieren - vergleichbar mit dem Pariser Klimaabkommen, auch wenn es weniger bindend sein wird.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.