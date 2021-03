Wilderei und Lebensraumverlust haben eine Elefantenart in Afrika an den Rand des Aussterbens gebracht.

Die Weltnaturschutzunion (IUCN) ordnete den afrikanischen Waldelefanten in die höchste von drei Gefährdungsstufen auf der neuen Roten Liste der bedrohten Arten ein. Der etwas häufigere Savannenelefant befände sich in der zweithöchsten Kategorie und damit "stark gefährdet", hieß es. Bisher wurden beide Arten zusammen betrachtet und waren als "gefährdet" gelistet. Insgesamt ist die Zahl der afrikanischen Waldelefanten demnach in 31 Jahren um 86 Prozent geschrumpft, die der Savannenelefanten in 50 Jahren um 60 Prozent. Seit 2008 habe die Wilderei besonders stark zugenommen, heißt es. 2016 schätzte die Organisation die Zahl der Exemplare beider Arten auf rund 415.000.



IUCN-Generaldirektor Oberle sagte, afrikanische Elefanten spielten eine Schlüsselrolle im Ökosystem. Es gebe Beispiele erfolgreicher Schutzmaßnahmen, die ausgeweitet werden müssten. Die IUCN nennt etwa Gabon und Kongo, wo die Populationen von Waldelefanten stabilisiert werden konnten. Im Naturschutzgebiet Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area am Sambesi-Fluss zwischen Angola, Botsuana, Namibia, Sambia und Simbabwe wachse die Zahl der Savannenelefanten.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.