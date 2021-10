Auf der Weltnaturschutzkonferenz in China haben die Teilnehmerstaaten eine gemeinsame Erklärung verabschiedet.

Darin verständigt sich die Weltgemeinschaft grundsätzlich auf einen verstärkten Kampf gegen das Artensterben. Die Länder seien dazu aufgerufen, 30 Prozent der Flächen an Land und im Meer bis 2030 unter Naturschutz zu stellen, heißt es in dem Schriftstück. Konkrete Maßnahmen, wie dieses Ziel erreicht werden soll, wurden nicht vereinbart. Das soll beim Präsenztreffen im April nächsten Jahres ebenfalls in China nachgeholt werden.



In der nach dem Tagungsort benannten "Erklärung von Kunming" bekunden die Vertragsstaaten ihren guten Willen zum Umweltschutz. Zudem weisen sie darauf hin, dass der Verlust der Artenvielfalt auch die Lebensgrundlagen der Menschen bedrohe.

