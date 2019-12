Der sinkende Sauerstoffgehalt in den Meeren wird laut einem Bericht zu einer zunehmenden Bedrohung für die Fischbestände.

Die Weltnaturschutzunion stellte auf dem UNO-Klimagipfel in Madrid Daten vor, wonach etwa 700 Meeresregionen weltweit betroffen sind. Den Angaben zufolge gibt es vor allem zwei Gründe für den Sauerstoffverlust in den Ozeanen. Zum einen spiele die Erderwärmung eine Rolle. Zum anderen führe die Verschmutzung der Gewässer mit Nährstoffen zum Beispiel aus Fischzuchten oder Düngemitteln aus der Landwirtschaft insbesondere in Küstenregionen zu einem starken Algenwachstum.



Die Weltnaturschutzunion betonte, dass in sauerstoffarmen Gewässern Mikroben, Quallen und Tintenfische besser überlebten als Fische. So benötigten etwa Thunfische und Haie wegen ihrer Größe und ihres Energiebedarfs viel Sauerstoff. Deshalb seien sie gezwungen, in relativ sauerstoffreiche und weniger tiefe Schichten auszuweichen. Damit steige auch ihr Risiko, gefischt zu werden.