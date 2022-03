Die 25-jährige australische Tennisspielerin Ashleigh Barty verkündet ihren Rücktritt. (AFP)

Die 25-jährige Australierin schrieb auf Instagram: "Heute ist ein schwieriger Tag voller Emotionen für mich, während ich meinen Abschied vom Tennis verkünde". Sie sei dankbar für alles, was ihr der Sport gegeben habe, und verabschiede sich voller Stolz. Einen Grund für ihren Rückzug nannte sie nicht.

Barty hatte erst im Januar mit dem Sieg beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne einen ihrer größten Erfolge gefeiert. Anfang März hatte Barty verkündet, dass sie auf die Teilnahme an den Tennis-Turnieren in Indian Wells und Miami verzichte. Als Begründung sagte sie, nach dem Sieg bei den Australian Open sei sie körperlich noch nicht wieder bereit für die Herausforderung.

In den Vorjahren gewann Barty auch die Endspiele in Wimbledon und bei den French Open. Zwischenzeitlich hatte sie auch sehr erfolgreich Golf und Cricket gespielt. Sie stand 114 Wochen lang auf Platz 1 der Tennis-Weltrangliste.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.