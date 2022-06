Iga Swiatek nach ihrem Sieg in Paris. (dpa/AP/Christophe Ena)

Sie setzte sich in Paris gegen Coco Gauff aus den USA mit 6:1 und 6:3 durch. Die Weltranglistenerste hatte bereits 2020 die French Open gewonnen. Mit dem Sieg in Paris gelang Swiatek der 35. Sieg in Folge - eine derartige Serie hatte zuletzt Venus Williams bis zum Turnier in Linz 2000 hingelegt.

Im Finale der Herren treffen morgen der Norweger Casper Ruud und der Spanier Rafael Nadal aufeinander. Es ist das erste Mal, dass ein norwegischer Spieler ins Finale des Pariser Turniers einzieht.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.