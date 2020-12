Die japanische Raumsonde "Hayabusa 2" hat im Weltall eine Kapsel mit Proben des Asteroiden Ryugu abgeworfen.

Sie wird am Abend in die Erdatmosphäre eintreten und bei großer Hitzeentwicklung abgebremst. Etwa zehn Kilometer über Australien soll dann ein Fallschirm ausgelöst werden. Die Landung wird in einer Wüste bei Woomera erwartet. Die Kapsel enthält 4,6 Milliarden Jahre altes Material aus der frühesten Zeit des Sonnensystems. Die Forscher hoffen, durch Analyse der Ryugu-Proben den Ursprüngen des Systems auf die Spur zu kommen.



Das Manöver ist der Abschluss der Mission, die im Dezember 2014 mit dem Start der "Hayabusa 2" von Japan aus begonnen hatte.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.