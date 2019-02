Sechs weitere Satelliten für eine globale Verbreitung des Internets sind an Bord einer Sojus-Rakete ins All gestartet.

Sie hob am Abend vom Weltraumbahnhof bei Kourou in Französisch Guyana ab. Das Unternehmen OneWeb aus den USA will ein Netzwerk aus hunderten erdnahen Minisatelliten aufbauen, um überall auf der Welt Internetverbindungen zu ermöglichen.