Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat angekündigt, nächstes Jahr drei Touristen zur Internationalen Raumstation ISS zu schicken.

Sie sollen zusammen mit einem Kommandanten in einer Raumkapsel zur ISS reisen. Was der Abstecher in die Erdumlaufbahn kosten wird, ist noch nicht bekannt. Allein die Kosten für den Start der Rakete Falcon 9, mit der die Raumkapsel ins All befördert wird, liegen bei rund 60 Millionen Dollar. Zudem muss der Bau der Raumkapsel, in dem die Weltraumtouristen sitzen werden, noch finanziert werden.



Der erste Weltraum-Tourist überhaupt war der US-Unternehmer Dennis Tito, der 2001 in einer russischen Sojus-Kapsel zur ISS reiste. Insgesamt waren bisher acht Zivilisten im All. Die letzte Touristen-Reise ins All liegt bereits 11 Jahre zurück.