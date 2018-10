Eine japanische Raumsonde hat ein Messgerät auf einen Asteroiden abgeworfen.

Wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa mitteilten, war die Aktion in 300 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde erfolgreich. Das Messgerät mit dem Namen "Mascot" sei von der Sonde in Richtung Asteroid "geschubst" worden und gelandet, berichten die deutschen Forscher auf Twitter. "Mascot" ist ungefähr so groß wie eine Mikrowelle. Das Messgerät soll auf dem Asteroiden "Ryugu" Daten sammeln und zur Erde schicken. Es geht unter anderem um die Oberfläche, die Temperatur und das Magnetfeld um den Himmelskörper. Die Wissenschaftler wollen damit den Ursprüngen des Sonnensystems auf die Spur kommen.



Das Messgerät kann dank eines eingebauten Schwungarms auf dem Asteoroiden herumhüpfen. Die Batterie hält für 16 Stunden. Entwickelt wurde "Mascot" von deutschen und französischen Forschern gemeinsam.