Die deutsche Industrie fordert einen Weltraumbahnhof in Deutschland.

Bei einem "Weltraumkongress" in Berlin appellierte der Bundesverband der Deutschen Industrie an die Regierung, dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Von einem solchen Bahnhof könnten kleine Trägerraketen gestartet werden.



Der BDI sprach sich unter anderem auch für eine Erhöhung des nationalen Raumfahrtbudgets aus. Dies wäre eine Investition in die Zukunft, sagte BDI-Präsident Kempf. Deutschland solle zu einer führenden Raumfahrtnation werden. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte, die Raumfahrt gewinne als Wertschöpfungsfaktor an Bedeutung.