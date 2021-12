Das "James-Webb"-Teleskop in zusammengefalteter Form (IMAGO / UPI Photo)

Der bereits dreimal verschobene Start der Ariane-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana ist zwischen 13.20 Uhr und 13.52 Uhr deutscher Zeit geplant. Die Nasa spricht von einer "neuen Zeitrechnung in der Weltraumforschung". Das neue Teleskop übertrifft seinen Vorgänger Hubble in Größe und Komplexität bei weitem. Es soll mit Hilfe seines 25 Quadratmeter großen Spiegels und hochsensiblen Infrarotoptiken die Frühzeit des Universums erforschen.

Bis zum Zielorbit in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung ist das "James Webb"-Teleskop rund vier Wochen unterwegs. Außerdem muss der zusammengefaltete Spiegel noch entfaltet werden. Erste Daten und Bilder werden frühestens im Sommer erwartet.

