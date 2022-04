Erstmals bringt ein privates US-Raumfahrtunternehmen Weltraumtouristen zur Internationalen Raumstation ISS. (picture alliance/dpa)

Nach mehr als 20 Stunden dockte die Raumkapsel an. Die vierköpfige Gruppe musste rund 45 Minuten vor der ISS warten. Den Angaben zufolge gab es Probleme mit einer Videokamera, die für das Andockmanöver nötig ist. An Bord sind neben dem spanisch-amerikanischen Astronauten Michael López-Alegría der US-Unternehmer Larry Connor, der israelische Unternehmer Eytan Stibbe und der kanadische Investor Mark Pathy. Die Geschäftsleute sollen laut Medienberichten umgerechnet jeweils 50 Millionen Euro für den Flug ins All gezahlt haben. Sie werden etwa eine Woche an Bord bleiben und auch wissenschaftliche Experimente durchführen. Organisiert wird die Reise von den Raumfahrtunternehmen "Axiom Space" und "SpaceX" in Zusammenarbeit mit der NASA. Gestartet waren sie vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.